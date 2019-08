Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190825 - 911 Frankfurt-Bonames: Festnahme auf der Rauschgiftszene

Frankfurt (ots)

(fue) Polizeibeamten fiel am Samstag, den 24. August 2019, gegen 14.15 Uhr, im Homburger Hohl ein junger Mann auf, der offensichtlich auf dem dortigen P+R Parkplatz einer jungen Frau Rauschgift zum Kauf anbot.

Als er von den Beamten kontrolliert werden sollte, flüchtete er über die Schwertmannstraße, wo er stürzte und festgenommen wurde. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Der 18-Jährige führte bei seiner Festnahme geringe Mengen Haschisch und Marihuana bei sich. Der Festnahme schloss sich eine Wohnungsdurchsuchung an. Insgesamt konnten 22,71 Gramm Haschisch, 26,21 Gramm Marihuana, sieben Mobiltelefone, eine Feinwaage und verschiedenes Verpackungsmaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt.

