Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190825 - 910 Frankfurt-Nied: Pkw-Brand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 23. August 2019, gegen 10.40 Uhr, kam es im Denisweg, in Höhe eines Kleingartenvereines, zum Brand zweier Pkw. Das Feuer dürfte von einem dort abgestellten VW Golf Cabriolet ausgegangen sein. Anschließend wurde auch der daneben geparkte Volvo V70 in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrzeuge brannten aus. Der Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

