Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190825 - 909 Frankfurt-Nordend: Festnahmen nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen beobachteten am Freitag, den 23. August 2019, gegen 14.25 Uhr, in einem Lokal in der Eschersheimer Landstraße, wie vom dortigen Tresen eine Kellnergeldbörse und ein goldener Ring gestohlen wurden. Einer der Täter hatte zuvor das Personal mit einem Gespräch abgelenkt, während seine drei Komplizen den Diebstahl durchführten. Im Rahmen der sich sofort anschließenden Fahndung konnten zwei Personen, auf die die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf, am Eschenheimer Tor festgenommen werden. Bei einem der beiden konnte das Bargeld und der Ring aufgefunden werden. Bei der Absuche des Fluchtweges fand sich auch die Kellnerbörse. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 17 und 22 Jahren. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

