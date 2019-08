Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190825 - 907 Frankfurt-Seckbach: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(ker) Am Freitag, den 23.08.2019, kam es im Bereich der Kreuzung Friedberger Landstraße /Hofhausstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radler wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 13:55 Uhr befuhr der 78-Jährige mit seinem Rad den parallel zur Fahrbahn der Friedberger Landstraße verlaufenden Radweg und überfuhr die kreuzende Hofhausstraße. Ein in diesem Moment einbiegender Pkw erfasste den Fahrradfahrer, sodass dieser zu Fall kam und sich dabei schwer verletzte.

Der Verunglückte wurde durch einen Notarzt vor Ort erstversorgt. Zur weiteren Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. An dem Pkw entstand Sachschaden.

Die genauen Umstände und der Unfallhergang sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeuginnen oder Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755 10600 zu melden.

