POL-F: 190825 - 908 Frankfurt-Oberrad: Nachtrag zu Meldung Nr. 190824 - 906 - Vermisstensuche

(fue) Mit der vorgenannten Meldung wurde nach einer 73-jährigen Frau aus einem Wohnheim im Stadtteil Oberrad gesucht. Die Frau war dort seit Freitag, den 23. August 2019, gegen 14.30 Uhr, vermisst.

Die 73-Jährige wurde am Samstag, den 24. August 2019, gegen 20.45 Uhr, von einem Radfahrer in einem Waldgebiet, auf der Deisfeldschneise, angetroffen. Der Radfahrer verständigte daraufhin die Polizei.

