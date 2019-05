Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Getränke-Einkauf am Feiertag?

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Getränke einkaufen am Feiertag? - Das kam einem Zeugen am Donnerstagnachmittag in einem Ort der Verbandsgemeinde Weilerbach doch etwas seltsam vor, als er zwei junge Männer beobachtete, die in der Hauptstraße einen Einkaufswagen schoben, in dem sich mehrere Bier- und Limo-Kästen befanden. Vorsorglich verständigte er die Polizei und konnte der Streife auch Hinweise geben, wohin die beiden Männer verschwunden waren.

An dem beschriebenen Haus wurde den Polizeibeamten zwar nicht geöffnet, allerdings sprang die Eingangstür beim Klopfen - vermutlich wegen eines defekten Schlosses - von alleine auf. Im Flur konnte der Einkaufswagen mitsamt sieben Kisten "Ladung" gesichtet werden. Die Sachen wurden sichergestellt.

Während der Fahndung in der Umgebung stellte die Streife dann an einem Supermarkt fest, dass dort das Gittertor zum Getränkelager geöffnet wurde. Ob die sichergestellten Getränkekisten von dort stammen, muss noch abgeklärt werden. Vorsorglich wurde die Feuerwehr verständigt, die das Getränkelager mit Brettern gegen Diebe absicherte. | cri

