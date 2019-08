Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190825 - 913 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Suche nach Fahrer eines Fiat Ducato

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 25. August 2019, gegen 02.55 Uhr, ereignete sich an der Ecke Taunusstraße/Am Hauptbahnhof ein Verkehrsunfall.

Dabei wurde ein Fußgänger, ein 25-Jähriger aus Kelsterbach, auf die Haube eines Fiat Ducato geschleudert. Mit dem 25-Jährigen auf der Haube setzte der bislang unbekannte Fahrer des Ducato seine Fahrt über die Friedrich-Ebert-Anlage, die Hamburger Allee und die Schloßstraße bis zur Robert-Mayer-Straße fort. Dort fiel der Fußgänger von der Haube und blieb mit schweren Verletzungen liegen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen gemieteten roten Fiat Ducato Maxi Lambox, mit dem polnischen Kennzeichen DW1R769.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des gesuchten Fahrzeuges bzw. zu dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem 13. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell