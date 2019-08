Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Illegaler Arbeitslohn beschlagnahmt

Görlitz (ots)

Im Zusammenhang mit aufenthaltsrechtlichen Verstößen hat die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Montag und Dienstag gegen zwei ukrainische Staatsangehörige Ermittlungsverfahren eingeleitet und insgesamt 3.950 Euro an illegalem Lohn und Sicherheitsleistungen einbehalten.

Kurz vor der Ausreise auf der BAB 4 bei Görlitz kontrollierten Bundespolizisten am Montagabend, den 05. August 2019 einen 29-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass der Mann in Freiburg im Breisgau der Schwarzarbeit nachgegangen war. 2.400 Euro illegaler Arbeitslohn wurden beschlagnahmt. Der Ukrainer musste außerdem 400 Euro als Sicherheitsleistung für das eingeleitete Strafverfahren hinterlegen.

Einen 34-Jährigen erwischte es am Dienstagvormittag, den 06. August 2019 an der Anschlussstelle Niederseifersdorf. Während einer Überprüfung stellten die Fahnder zunächst fest, dass der Mann sich bereits 47 Tage zu lange in Deutschland aufhielt. Während der weiteren Ermittlungen kam ans Licht, dass der Ukrainer obendrein der Schwarzarbeit im Logistikbereich nachgegangen war. Auch diesem Fall wurde der Lohn in Höhe von 800 Euro beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung von 350 Euro einbehalten.

In beiden Fällen trifft die zuständige Ausländerbehörde eine Entscheidung über mögliche Ausweisungen und damit verbundener Einreisesperren.

