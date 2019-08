Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190826 - 915 Frankfurt-Ginnheim: Diebstahl von Baustelle - Täterfestnahmen

Frankfurt (ots)

(ker) Heute Nacht (26.08.2019) kam es auf einem Baustellengelände in der Sudermannstraße zu einem Diebstahl von Baumaterialien. Die beiden Täter, 35 und 22 Jahre alt, konnten im Anschluss festgenommen werden.

Gegen 02:45 Uhr bemerkten Zeugen verdächtige Personen auf dem Baustellengelände in der Sudermannstraße 22, welche dort offensichtlich Materialen in ein Fahrzeug luden und riefen die Polizei. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf, flüchtete der 35-Jährige zunächst fußläufig. Die Beamten nahmen ihn jedoch kurze Zeit später fest. Der zweite Täter fuhr mit dem angemieteten Transporter davon. Auch seine Flucht stoppten die Polizisten wenig später und stellten ihn. Im Fahrzeug wurde das Diebesgut, 72 Eimer mit hochwertigem Silikonputz im Gesamtwert von mehreren tausend Euro, aufgefunden. Die beiden Festgenommen schweigen bislang zu den Vorwürfen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Hause entlassen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Insbesondere der Eigentümer des gestohlenen Silikonputzes ist noch unbekannt.

