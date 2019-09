Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrradfahrerin von Autofahrerin erfasst

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 13 Uhr, bog eine 83-jährige Autofahrerin aus Haltern am See von der Drususstraße nach rechts in die Weseler Straße ab. Dabei erfasste sie eine 51-jährige Fahrradfahrerin, auch aus Haltern am See, die auf dem Radweg der Weseler Straße unterwegs war. Die 51-Jährige stürzte und wurde dabei so verletzt, dass sie zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 1.200 Euro Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Weseler Straße kurzzeitig gesperrt werden.

