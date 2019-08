Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Gestreift und geflüchtet

Sinzheim (ots)

Sinzheim - Gestreift und geflüchtet Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer ist ersten Erkenntnissen zufolge am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in der Unterführung in der Kartunger Straße auf die Gegenfahrbahn geraten. Hierbei kam es dann zum Kontakt mit dem entgegenkommenden Volvo eines 39-Jährigen, an dessen Fahrzeug hierbei ein Schaden von circa 1.000 Euro entstand. Der BMW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden bitten um Zeugenhinweise unter Telefon: 07221 680-0. /ag

