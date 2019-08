PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

Auf der Bundesstraße 8 in Höhe Idstein-Walsdorf kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem folgenreichen Auffahrunfall. Die vier unfallbeteiligten Fahrzeuge fuhren auf der B8 aus Richtung Waldems-Esch kommend, in Richtung Bad Camberg. Nach der Abfahrt Walsdorf, mußten die Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen. Ein 32jähriger aus Hünfelden bemerkte dies zu spät und fuhr auf die bereits vor ihm stehenden Pkw auf. Dadurch wurden drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben und beschädigt. Ein 55jähriger aus Bad Camberg, als auch seine 50jährige Mitfahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in die Krankenhäuser nach Limburg und Idstein gebracht. Insgesamt wurde der Sachschaden auf 27.500EUR geschätzt. Die Bundesstraße 8 war zeitweise voll gesperrt. La.

