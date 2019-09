Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fahrgast im Linienbus leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 14:20 Uhr, fuhr ein Linienbus auf der Castroper Straße in Richtung Norden. Ein zunächst unbekannter Autofahrer wechselte direkt vor dem Bus den Fahrstreifen auf die Busspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der 51-jährige Busfahrer stark ab. Dabei verletzte sich eine 15-Jährige aus Datteln in dem Bus leicht. Im Nachgang konnte der Autofahrer ermittelt werden. Es handelt sich um einen 48-Jährigen aus Datteln.

