Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag, in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Oberste Vöhde auf und drangen dann in die Wohnung ein. Nach Durchsuchen mehrerer Räume flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck.

Recklinghausen

Auf der Straße am Stadion schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag eine Fensterscheibe ein und drangen dann in einen Kiosk ein. Die Täter durchwühlten den Küchenbereich und nahmen Süßwaren mit.

Heute Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine derzeit nicht bewohnte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Feldstraße eingebrochen waren. Um in die Wohnung zu gelangen, hatten die Täter die Wohnungstür aufgehebelt. Aus der Wohnung stahlen sie eine Tapeziermaschine und zwei Bohrhammer der Marke Bosch.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

