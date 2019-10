Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.10.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Rippberg: Pedelec entwendet

Ein Pedelec der Marke Haibike, Typ Sduro Full Seven 5.0, 27,5 Zoll in den Farben Schwarz / Blau / Weiß, in einer Rahmengröße von 48 cm, wurde in der Zeit von Montag, 16. September bis Freitag, 27. September, aus dem Flur eines Gebäudes in der Bahnhofstraße in Walldürn-Rippberg entwendet. Das Pedelec war zusätzlich mit einer Anhängerkupplung ausgestattet. Die Vordergabel zierten zwei Schwarzlichter und am Lenker waren zwei Frontstrahler angebracht. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten in Walldürn, Telefon 06282 926660, entgegen.

Osterburken: Sachbeschädigungen am Bahnhofsgebäude

Am Bahnhofsgebäude in der Bahnhofsstraße in Osterburken haben Unbekannte auf der Seite des Bahnsteigs ein Fenster neben der Eingangstür zum Warteraum sowie ein Fenster zum ehemaligen Gastwirtschaftsraum eingeschlagen. Zudem wurde der Boden des Warteraums durch Feuer beschädigt. Der Sachschaden der Taten, die vermutlich zwischen Freitag, 20. September und Mittwoch, 25 September, begangen wurden, liegt bei circa 2.000 Euro. Zeugenhinweise ergehen an den Polizeiposten in Adelsheim, Telefon 06291 648770.

Mosbach: Mülleimer brennt

Am Montagabend, gegen 21.45 Uhr, brannte in der Eisenbahnstraße am Bahnhof in Mosbach ein Mülleimer. Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Möglicherweise wurde der Brand von einer Zigarettenkippe ausgelöst.

Schefflenz: Polizei ermittelt wegen Wucher

Nach einem Hornissenbefall Ende August rief ein Geschädigter aus Mittelschefflenz einen Schädlingsjäger zur Hilfe und bekam prompt eine horrende Rechnung ins Haus. 1.250 Euro für 1,5 Stunden Arbeit verlangte der Schädlingsjäger aus dem Ruhrgebiet von dem Mann. In einem weiteren Fall verständigte eine Frau aus Kleineicholzheim den Schädlingsdienst zur Bekämpfung einer Rattenplage. Die selbe Firma tauchte auch bei ihr auf und legte Rattenköder in Fallen aus. Der Rechnungsbetrag in diesem Fall, über 2.200 Euro. Nun ermittelt der Polizeiposten Schefflenz in beiden Fällen wegen des Verdachts des Wuchers. Nicht auszuschließen ist hierbei, dass es im Raum Schefflenz noch weitere Geschädigte gibt, die die Firma aus dem Ruhrgebiet beauftragte. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht, die zu den genannten Zeiten zwei dunkle Fahrzeuge mit E-Kennzeichen und B-Kennzeichen gesehen haben. Geschädigte und Zeugen werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten Schefflenz, Telefon 06293 233, zu melden.

