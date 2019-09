Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Waldbach: Einbruch in Kindergarten, Zeugen gesucht

Einbrecher haben den Kindergarten in Waldbach heimgesucht. Der oder die Unbekannten brachen zwischen Freitagmittag und Montagmorgen eine Holztür an der äußeren Kellertür des Gebäudes im Bleichwiesenweg auf. Über das Treppenhaus gelangte der oder die Langfinger ins Dachgeschoß. Die einzige verschlossene Tür im Inneren, die zu den Kindergartenräumen führt, blieb unversehrt. Entwendet wurde offenbar auch nichts. Wer im Umfeld des Kindergartens am vergangenen Wochenende verdächtigte Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Bretzfeld, Telefon 07946 940010, zu melden.

