POL-RT: Behinderung des Rettungsdienstes, Einbrüche, Unfälle, Belästigung, Widerstand, Gartenhüttenbrand, räuberische Erpressung

Einbrüche

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in zwei Firmen in der Ferdinand-Lassalle-Straße eingebrochen. In einem Fall drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster ein und durchsuchten die Büroräume, brachen etliche Schränke, sowie einen Tresor auf und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld, wobei der angerichtete Sachschaden um ein vielfaches höher liegen dürfte. Im anderen Fall brachen die Täter eine Eingangstüre auf und suchten nach Stehlenswertem, wobei zunächst unklar blieb ob etwas entwendet wurde. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen in beiden Fällen die Spurensicherung vor Ort.

Reutlingen (RT): Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Ein deutlich unter Alkoholeinwirkung stehender 31-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag um 01.00 Uhr einen Auffahrunfall verursacht. Der Fahrer des Skoda fuhr beim Ausfahren aus dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße "Am Heilbrunnen" auf den Peugeot eines 26- Jährigen auf, wodurch ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Nach der Durchführung einer Blutentnahme musste der Verursacher seinen Führerschein abgeben.

Esslingen (ES): Mit Messer bedroht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt wegen einer versuchten räuberischen Erpressung gegen einen bislang unbekannten jungen Mann und sucht entsprechend Zeugen. Am Freitagabend um 21.15 Uhr ging der 18-jährige Geschädigte zu Fuß die Sulzgrieser Straße entlang, als er auf Höhe eines Getränkemarktes bemerkte wie jemand von hinten herannahte. Nachdem er sich umdrehte wurde er sofort von dem Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Der Geschädigte konnte unverletzt die Flucht ergreifen. Der Unbekannte, der als männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mit schwarzbraunen Haaren beschrieben wurde und mit ausländischem Dialekt sprach, flüchtete zu Fuß über die Hertfelderstraße. Er war mit einem auffällig roten T-Shirt mit "New York" Aufdruck, einer knielangen blauen Jogginghose und gelbroten Sneakers bekleidet. Des Weiteren trug er eine schwarze Base Cap. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0711/3990-0 zu melden.

Plochingen (ES): Gartenhütte vollständig abgebrannt

In den frühen Morgenstunden des Samstages ist es gegen 04.00 Uhr zu einem Brand einer Gartenhütte zwischen dem Carl-Orff-Weg und der Schorndorfer Straße gekommen. Beim Eintreffen der Polizei war das Gartenhaus nahezu vollständig abgebrannt. Die Feuerwehren aus Plochingen und Deizisau waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 57 Mann im Einsatz, da zunächst von einem Wohngebäudebrand ausgegangen wurde. Ein zufällig vor Ort anwesender Helfer musste mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht werden. Über die Brandursache sowie die Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden, dies ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Esslingen übernommen wurden.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Auf dem Parkplatz eines großen Einkaufszentrums in der Plieninger Straße ist es am Freitagvormittag um 08.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein männlicher Fahrer eines dunklen Pkw mit Stufenheck missachtete die Vorfahrt des auf dem Weg in die Tiefgarage befindlichen 40-jährigen Audi-Fahrers. Dieser musste auf eine Verkehrsinsel ausweichen. Hierdurch entstand am Audi ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum bislang unbekannten Pkw machen können, sich unter Tel. 0711/7091-3 zu melden.

Nürtingen (ES): Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet

Heftig zur Wehr gesetzt hat sich ein 18-Jähriger bei einer Personenkontrolle in der Nürtinger Kirchstraße. Vorausgegangen war ein Einsatz wegen einer Ruhestörung am Samstagmorgen um 04.15 Uhr, bei welchem dem Störer ein Platzverweis ausgesprochen wurde, dem er nicht nachkam. Als er die Angaben seiner Personalien verweigerte, sollte er nach Ausweispapieren durchsucht werden. Hierbei versuchte er einen Polizeibeamten gezielt mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, was jedoch abgewehrt werden konnte. Bei der anschließenden Festnahme leistete er Widerstand wodurch ein 28-Jähriger Polizeibeamter so verletzt wurde, dass er seine Verletzungen in einer Klinik behandeln lassen musste und seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Ein weiterer Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Der Störer wurde anschließend in der Gewahrsamseinrichtung beim Polizeirevier Nürtingen untergebracht.

Wendlingen (ES): Personengruppierung behindert Rettungsdienst (Zeugenaufruf)

Aggressiv und respektlos aufgetreten sind am Freitagabend mehrere Jugendliche in Wendlingen, als eine Rettungsdienstbesatzung eine stark alkoholisierte Minderjährige medizinisch versorgt hat. Gegen 23.30 Uhr forderte der Rettungsdienst polizeiliche Unterstützung in die Albstraße an, weil sich eine Gruppe von etwa 15 Personen um den Rettungswagen sammelte und unter anderem mit Händen und Fäusten dagegen schlugen. Durch das bedrängende Verhalten der überwiegend 16-18-Jährigen konnte die Rettungsdienstbesatzung die Einsatzörtlichkeit zunächst nicht verlassen. Beim Eintreffen der zur Hilfe gerufenen Polizeistreife entfernten sich die Jugendlichen, näherten sich jedoch wenig später erneut der Einsatzstelle, wobei ein 16-jähriger an das Fahrzeug des Rettungsdiensts herantrat. Der nun folgenden Identitätsfeststellung versuchte er sich zu entziehen, weshalb er vorläufig festgenommen und ihm Handschließen angelegt wurden. Gleichzeitig rottete sich die Gruppierung erneut zusammen und pöbelte gegen die eingesetzten Polizisten. Die angeheizte Stimmung gipfelte, als aus der Gruppe heraus mehrere Kieselsteine in Richtung der Beamten geworfen wurden. Dabei wurde niemand getroffen. Letztendlich gelang es insgesamt sieben Polizeistreifen die Störer des Platzes zu verweisen. Der festgenommene 16-jährige Jugendliche wurde nach Abschluss der Maßnahmen seiner Mutter übergeben. Verletzte Personen und Sachschäden waren nicht zu verzeichnen. Die Ermittlungen hinsichtlich der verwirklichten Straftatbestände dauern an. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Nürtingen unter Tel. 07022/9224-0 zu melden.

Tübingen (TÜ): Unfall im Parkhaus

In einem Klinik-Parkhaus ist es am Freitagabend gegen 19.00 Uhr zu einem Unfall gekommen. Nachdem ein 54-jähriger VW-Fahrer in der Hoppe-Seyler-Straße eine Parkebene höher gefahren war, missachtete er die Vorfahrt einer 48-jährigen Renault-Fahrerin. Diese war korrekt innerhalb ihrer Fahrgasse im Parkhaus unterwegs. Es kam zur Kollision bei der insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste aus dem Parkhaus abgeschleppt werden. Verletzte waren keine zu verzeichnen.

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und einem erheblichen Sachschaden hat sich am Freitagnachmittag gegen 14.10 Uhr in Rottenburg ereignet. An der Kreuzung Tulpenstraße/Rohrhaldenstraße missachtete eine 27-jährige Toyota-Lenkerin die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. Der BMW-Lenker versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der BMW nach rechts gegen eine Gartenmauer gelenkt, die ebenfalls beschädigt wurde. Bei dem Zusammenstoß zog sich der BMW-Lenker leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 11.000 Euro.

Ammerbuch (TÜ): Betrunkener belästigt Frauen

Auf einem Feldweg zwischen Breitenholz und Entringen sind am Freitagabend gegen 21.20 Uhr zwei Frauen belästigt worden. Die 40-jährige Geschädigte war mit ihrem angeleinten Hund unterwegs, als sie auf den stark alkoholisierten 21-Jährigen traf. Nachdem der Hund zu bellen anfing versuchte der 21-Jährige nach diesem zu treten. Er beleidigte die Frau aufs Übelste und fasste ihr unsittlich an den Oberkörper. Eine 24-jährige Frau erkannte die Situation und eilte der Geschädigten zu Hilfe. Dabei versuchte der 21-Jährige die 24-Jährige anzuspucken und zu schlagen, torkelte jedoch alkoholbedingt hin und her und erbrach über deren Kleidung. Der Betrunkene konnte von der alarmierten Polizeistreife in unmittelbarer Nähe widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

