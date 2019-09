Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2019

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Autoscooter abgebrannt

Über 300.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Brand eines Autoscooterfahrgeschäftes in der Nacht zum Sonntag in Weinsberg. Das Fahrgeschäft war anlässlich des Herbstfestes auf einem Parkplatz aufgebaut worden. Ein Zeuge wurde gegen vier Uhr wegen mehrerer Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Zwei Männer der das Fahrgeschäft betreibenden Familie erlitten bei den Löschversuchen leichte Verletzungen. Wie es zu dem Brand kam, ist unklar. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei versucht zu ermitteln, ob ein Geschehnis in den Stunden vor dem Brandausbruch etwas mit diesem zu tun hat. Laut den Geschädigten war eine 40 bis 50-köpfige Personengruppe mit der Betreiberfamilie in Streit geraten. Als die alarmierte Polizei eintraf, flüchteten die Unbekannten. Nachdem die Beamten wieder weg waren, kam ein Mann zurück und bedrohte zwei Familienmitglieder der Betreiber mit einer Schusswaffe. Er soll auch mehrfach geschossen haben. Die Polizei hofft auf Zeugen, die zu der Personengruppe oder auf den Mann mit der Waffe Hinweise geben können. Außerdem werden Zeugen gesucht, die am Autoscooter nach dessen Abschalten in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden an das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell