Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.10.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Marktpavillon in Flammen, Polizei ermittelt

Auf dem Festgelände der "Kerwe" in Kupferzell, unmittelbar vor der Kupferbrücke, brannte in der Nacht zum Dienstag, gegen 1.10 Uhr, ein Verkaufspavillon. Laut bisherigen Erkenntnissen entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Derzeit ermittelt die Polizei, ob der Brandausbruch im Zusammenhang mit zuvor stattgefundenen Böllerwürfen aus einer Personengruppe heraus, stehen könnte. Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Zeugen, die im Bereich um die Kupferbrücke verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Betrunken ins Gestrüpp

Beim mehrfachen Rangieren mit seinem Fahrzeug aus einem Gestrüpp heraus, wurde ein 46-Jähriger am Montagabend in Künzelsau auffällig. Offenbar hatte sich der Mann mit seinem Wagen im Bereich der Otto-Six-Straße im Gebüsch verfahren. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, dass der Fahrer es zwar schaffte "auszuparken", mit seinen platten Reifen jedoch nicht mehr sehr weit kam. Der Pkw wurde von ihm im Bereich der Raffaelstraße abgestellt. Beim Eintreffen der Polizei war dieser nicht mehr vor Ort. Da sich der Mann nicht an seine gemeldete Wohnanschrift begab, dauerte es bis 22.15 Uhr ehe er ermittelt werden konnte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Die Folgen waren eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins des 46-Jährigen.

Pfedelbach: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle

Mit einem Kleinkraftradroller fuhr ein 37-Jähriger in der Nacht zum Dienstag von Heuberg in Richtung Gleichen. Durch seine auffällige Fahrweise geriet der Mann in den Focus einer Polizeistreife und wurde daher einer Kontrolle unterzogen. Offenbar hatten die Beamten den richtigen Riecher. Zunächst wies sich der Angehaltene mit einer gefälschten Mofa Prüfbescheinigung aus. Eine Fahrerlaubnis für den Roller hatte er nicht. Das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen war aus dem Jahr 2013. Zwar war der Grad seiner Alkoholisierung mit 0,28 Promille noch im Bereich des Erlaubten, ein freiwillig durchgeführter Urinvortest ergab aber Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung. Zudem hatte der Mann auch noch ein Tütchen mit Resten von Amphetaminen dabei. Nach der Abgabe von einer Blutprobe kommen nun Anzeigen auf den 37-Jährigen zu.

Bretzfeld: Spieltafel von Tennisgelände gestohlen

15:0, diesen Spielstand kann sich ein unbekannter Einbrecher in Zukunft zuhause anzeigen lassen. Bei einem Einbruchsversuch in eine Blechgarage in der Burgwiesenstraße in Bretzfeld Rappach, wurde zwar die Garage gewaltsam geöffnet, offenbar aber nichts entwendet. Stattdessen nahm der Unbekannte die Spielstandstafel vom Tennisgelände mit. Täterhinweise gibt es bis jetzt nicht. Zeugenhinweise für die Tat, zwischen Freitag und Sonntag, nimmt der Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946/940010, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell