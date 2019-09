Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Weitere tote Igel gefunden

Die Polizei ermittelt in Heidenheim, weil dort mehrere tote Igel aufgefunden wurden.

Ulm (ots)

Nach einer ersten Einschätzung von Veterinäramt und Polizei wurden die Tiere offenbar getötet. Das Landratsamt informierte darüber bereits am Mittwoch (https://www.landkreis-heidenheim.de/Aktuelles/TopNews/CMS010361). Am Mittwochnachmittag fanden Zeugen vier weitere tote Tiere. Die Igel lagen auf einer Wiese an der Iglauer Straße. Auch sie wurden offenbar getötet. Einer davon erst in jüngster Zeit, die anderen dürften nach einer ersten Einschätzung der Polizei schon länger dort liegen. Die Umweltermittler des Polizeipräsidiums Ulm suchen jetzt nach den Tätern und hoffen auch auf Hinweise von Zeugen unter der Telefon-Nr. 07321/3220.

++++++++ 1456775

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell