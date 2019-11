Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermehrt Wildunfälle

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit zwischen den Morgenstunden des gestrigen Freitags, 29.11.2019, bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Samstages, 30.11.2019, kam es zu insgesamt fünf Verkehrsunfällen, die durch eine Kollision mit einem Wildtier verursacht wurden. Hierbei entstanden lediglich Sachschäden an den beteiligten Pkws. Von Seiten der Polizei wird gebeten, insbesondere auf den unbeleuchteten Landstraßen, welche von Feldern, Wiesen und Wäldern umgeben sind, mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Hierdurch können Kollisionen verhindert, oder das Ausmaß der Zusammenstöße zumindest minimiert werden.

