Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 29.11.2019, kam es zwischen 08:00 - 11:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim, welche nur wenige Meter vom Schlossplatz entfernt liegt. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten zunächst auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Im Anschluss wurde die Holztür zur Wohneinheit im 2. Obergeschoss aufgebrochen. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. Entwendet wurde nach jetzigem Erkenntnisstand nichts. Zeugen, die zu dem genannten Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Weinstraße Nord gemacht haben oder anderweitige Hinweise diesbezüglich geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel.: 06322-963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

