Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kind bei Unfall schwer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nach Angaben von Zeugen rannte ein 11jähriges Kind am 29.11.2019, gg. 14.20 Uhr, bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage über den in der Ludwigstraße/Talstraße befindlichen Fußgängerüberweg. Ein 54jähriger Pkw-Fahrer, der die Ludwigstraße in Richtung Stadtmitte befuhr, stieß trotz sofortiger Vollbremsung mit dem Kind zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge schwer, aber vermutlich nicht lebensgefährlich, verletzt. Zur Abklärung seiner Verletzungen wurde er durch einen Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik verbracht. Nähere Angaben zu den Verletzungen liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

