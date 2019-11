Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim)- Vorfahrt missachtet, Unfall

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 29.11.2019 gegen 15:47 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Hockenheim mit seinem PKW die L 526 aus Richtung Erpolzheim kommend und wollte an der "Feuerbergkreuzung" (L526/L527) nach links auf die L 527 in Richtung Birkenheide abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW eines 47-jährigen Fahrzeugführers aus Weisenheim am Berg, der auf der L 527 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

