Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrbahn beschmutzt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein noch unbekannter Verursacher hat vermutlich im Verlauf des Donnerstagnachmittags in der Marie-Juchacz-Straße eine Substanz verloren und so die Straße teilweise großflächig mit einem ölähnliche Schmutzfilm verunreinigt. Durch den eintretenden Regen flossen die Antragungen in Richtung Kanalisation. Die Beamten des Polizeirevier Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer: 07821 277-200 entgegen.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell