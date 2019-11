Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Gerolsheim (ots)

Am Samstag, 30.11.2019 gegen 07:20 Uhr beschädigte ein dunkler Audi mit Anhänger in der Fasanenstraße/Ecke Ziegelhütte einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Ein Zeuge konnte sowohl am Kennzeichen des Audi als auch am Anhänger die Ortskennung "F" ablesen. Der Audi befuhr die Straße An der Ziegelhütte und bog nach rechts in die Fasanenstraße ein. Hierbei streifte er mit dem Anhänger den linken Kotflügel des geparkten BMW, wodurch dieser erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug wird auf ca. 2000EUR geschätzt. Der Fahrer des Audi fuhr weiter, ohne auszusteigen und sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem dunklen Audi mit Anhänger nimmt die Polizei Grünstadt unter Tel.: 06359/9312-0 entgegen.

