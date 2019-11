Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in eine Zahnarztpraxis

Celle (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen 08.11.19, 18:00 Uhr und dem 10.11.19, 17:00 Uhr, in eine Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße in Celle eingebrochen und haben Bargeld in unbekannter Höhe, sowie zahnmedizinische Gussplättchen im Wert von ca. 5.000,00 EUR und Altgold im Wert von ca. 1000,00 EUR entwendet. Die Täter hebelten ein rückseitiges Fenster auf und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten der Praxis. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05141/277-215 mit der Polizei Celle in Verbindung zu setzen.

