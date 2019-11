Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall vom 21.10.19

Celle (ots)

Am 21.10.2019, gegen Mittag, ereignete sich zwischen der Wehlstraße und der Blumlage in Celle ein vermutlich alleinbeteiligter Verkehrsunfall eines 77-jährigen Radfahrers. Der Mann wurde nach einer Erstversorgung in einer Arztpraxis am Abend des 21.10. im AKH Celle stationär aufgenommen und verstarb dort am 09.11.2019. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei mit diesem Aufruf etwaige Zeugen des Unfalls sich bei der Polizei Celle unter 05141/277-215 oder -376 zu melden.

