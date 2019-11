Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Einfamilienhaus

Celle / Hehlentor (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betritt am frühen Morgen des Samstages, 09.11.2019, ein Einfamilienhaus in der Dehingstraße über eine vermutlich unverschlossene Kellereingangstür. Als der Täter im Erdgeschoss auf den dort im Wohnzimmer schlafenden Geschädigten trifft, erwacht dieser und spricht den Täter an, woraufhin der Täter zurück in den Keller läuft und von dort flieht. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dehningstraße gemacht haben wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05141/277215 an die Polizei Celle.

