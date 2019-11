Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Ladengeschäft in der Innenstadt

Celle (ots)

Am Samstag, den 09.11.2019, gegen 03:25 Uhr, schlägt eine bisher unbekannte männliche Person, mit einem Vorschlaghammer eine Öffnung in die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Zöllnerstraße. Anschließend greift diese Person durch die entstandene Öffnung in die Auslage und entnimmt aus dieser mehrere Gegenstände. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05141/277-215 mit der Polizei Celle in Verbindung zu setzen.

