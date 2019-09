Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Scheibenwischer gestohlen

Konz (ots)

Am Dienstag, dem 24.09.19, in der Zeit zwischen 14.00 und 16.30 Uhr, wurden in Konz, Albanstraße, die Scheibenwischer von einem roten Ford Fiesta entwendet. Hinweise an die Polizeiwache Konz unter Rufnummer 06501-92680.

