Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Geldbörse

Morbach (ots)

Am 23.09.2019 ereignete sich gegen 12:45 Uhr, auf dem Parkplatz des WASGGAU in Morbach, ein Diebstahl zum Nachteil einer älteren Frau. Zunächst haben eine Frau und ein Mann die ältere Frau nach einer Spende gefragt und als diese etwas Bargeld aus der Geldbörse nehmen wollte, hat die Frau die Geldbörse aus der Hand gerissen und ist mit dem Mann, in einem schwarzen BMW Richtung Koblenz geflüchtet. Der meldende Zeuge konnte das Kennzeichen des BMW mitteilen und sagte, dass die geschädigte Frau in den WASGAU gegangen sei, jedoch konnte die Geschädigte, von den vor Ort eingetroffenen Polizisten nicht ausfindig gemacht werden. Daher bittet die Polizei Morbach die Geschädigte sich bei der Polizei zu melden und um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion MOrbach



Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell