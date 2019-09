Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Peugeot beschädigt - Verursacher flüchtet

Trier (ots)

Am Montag, 23.09.2019, im Zeitraum zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr, wurde ein unmittelbar vor dem Humboldt-Gymnasium in der Augustinerstraße geparkter blauer Peugeot beschädigt. Als Verursacher kommt vermutlich ein weißer Pkw in Betracht, der an der genannten Örtlichkeit ausparkte bzw. rangierte. Der Unfallverursacher verließ nach dem Zusammenstoß unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

