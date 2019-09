Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit Fahrerflucht am St.-Barbara-Ufer

Trier (ots)

Am Montag, 23.09.2019, gegen 06.45 Uhr, ereignete sich am St-Barbara-Ufer, kurz hinter der Römerbrücke in Fahrtrichtung Konz, ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein blauer VW Golf befuhr den linken Fahrstreifen, als ein weißer Pkw-Kombi den Fahrstreifen von rechts nach links wechselte. Das Fahrzeug touchierte den Golf bei diesem Fahrstreifenwechsel und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. An dem flüchtigen Fahrzeug waren ausländische Kennzeichen angebracht. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

