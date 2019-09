Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In der Beethovenstraße Spiegel abgefahren und Unfallort verlassen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 58 Jahre alte Fahrzeugbesitzerin meldete am Montag, 16.09.19, eine Beschädigung an ihrem geparkt abgestellten Pkw in der Beethovenstraße. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des geparkten Pkw gestoßen ist, so dass dieser beschädigt wurde. Der Fahrer hat seine Fahrt dann einfach fortgesetzt. Die Tatzeit konnte von der Geschädigten auf Montag, 16.09.19, zwischen 09.00 und 10.30 Uhr eingegrnzt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

