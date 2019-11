Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 02.11.2019

Wardenburg: Versuchter Einbruch

Am 01.11.2019, gegen 16:50 Uhr, ist es in Wardenburg-Südmoslesfehn im Siedlerweg zu einem versuchten Einbruch gekommen. Ein männlicher Täter hat mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses eingeworfen. Als ein Nachbar auf den Lärm aufmerksam wurde, entfernte sich eine dunkelgekleidete Person mit einem silberfarbenen Klappfahrrad in Richtung Dietrich-Dannemann-Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Wardenburg: Verkehrsunfallflucht

Am 01.11.2019, zwischen 18:20 und 19:00 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeugführer in Wardenburg-Achternmeer die Bedarfsampel an der Ammerländer Straße, Höhe Korsorsstraße touchiert und beschädigt. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Wardenburg unter 04407-9230 entgegen.

