POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Berne +++ Zeugen gesucht

Die Polizei Brake sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 01. November 2019, gegen 16:20 Uhr, auf der Motzener Straße in Berne ereignet hat.

Eine 18-jährige Frau aus Berne befuhr mit ihrem Pkw die Motzener Straße in Richtung Fähranleger. Dabei wurde sie zwischen der Einmündung zur Industriestraße und der neuen B212 von einem Pkw überholt, der so knapp vor ihr einscherte, dass sie zum Abbremsen und Ausweichen nach rechts genötigt wurde. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit der Außenschutzplanke, durch den am neuwertigen Peugeot Schäden in Höhe von 8.000 Euro entstanden.

Der Fahrer des Pkws, der die junge Frau zu diesem Ausweichmanöver gezwungen hatte, setzte seine Fahrt in Richtung Fähranleger fort. Zeugen, die Hinweise auf diesen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (1301348).

