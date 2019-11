Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ackerschlepper verliert Anhänger - PKW-Fahrerin verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 01.11.2019, befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespannes (Ackerschlepper mit Anhänger) in Stadland-Rodenkirchen die Marktstraße in Richtung Lange Straße. Im Bereich des Parkplatzes zum Rathaus löste sich der mitgeführte Anhänger vom Zugfahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Die 49-jährige, entgegenkommende Fahrerin eines VW konnte dem herrenlosen Anhänger nicht mehr ausweichen, so dass es zu einem Zusammenstoße beider Fahrzeuge kam. Die 49-jährige Stadländerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Über die schwere der Verletzungen können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden. Zur Ursache des Verkehrsunfalles ist zu vermuten, dass sich der Anhänger aufgrund eines technischen Defektes vom Zugfahrzeug abgelöst hat. Ein weiteren zu vermutender technischer Defekt führte dazu, dass der Anhänger nicht sofort bis zum Stillstand abgebremst wurde. Weitere Ermittlungen werden getätigt. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 10000 Euro verursacht. Aufgrund des Unfalles war die Ortsdurchfahrt im Bereich der Unfallstelle für ca. 50 Minuten voll gesperrt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell