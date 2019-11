Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Garten in Berne verwüstet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 31.10. auf den 01.11.2019 (Halloween) hat sich ein bislang unbekannter Täter auf das Vordergrundstück eines Einfamilienhauses im Kolberger Ring in Berne begeben.

Dort hat er drei Buchsbaumbüsche zerstört, sowie mehrere frisch gesetzte Pflanzen ausgegraben und im Garten verteilt.

Zudem wurden weitere Pflanzen augenscheinlich mit einer Gartenschere abgetrennt. Die geschädigte Hauseigentümerin befand sich zum Tatzeitpunkt im Haus und hatte zuvor -wie in dieser Zeit üblich- Süßigkeiten an Kinder verteilt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (1299340).

