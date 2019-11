Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Mittwoch, 30 Oktober 2019, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen Fiat Doblo, der auf einem Parkstreifen in der Lessingstraße abgestellt war. Die Schäden am vorderen linken Kotflügel wurden vermutlich im Vorbeifahren verursacht. Die Höhe des Schadens wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht hat sich am Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:25 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Stedinger Straße zugetragen. Hier wurde ein grüner Dacia Duster beim Ein- oder Ausparken erheblich an der Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (1294160 und 1296136).

