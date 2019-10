Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Zwei Trunkenheitsfahrten und eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am Mittwoch, den 30.10.2019, wurde um 14:45 Uhr, ein Delmenhorster in seinem Pkw in der Marktstraße kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Am Donnerstag, den 31.10.2019, um 00:40 Uhr, wird ein Pkw-Fahrer aus Delmenhorst auf der Stedinger Straße kontrolliert. Bei ihm wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,81 Promille festgestellt. Um 04:10 Uhr wird ein weiterer Pkw-Fahrer, welcher aus Ganderkesee stammt, auf der Cramer Straße kontrolliert. Dieser weist eine Atemalkoholkonzentration von 1,86 Promille auf. Bei beiden wird der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

