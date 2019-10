Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfälle LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Wardenburg. Am Mittwoch, 30.10.2019, gegen 07:15 Uhr, kam es aufgrund der Missachtung einer Vorfahrtsregelung zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Beyerstraße und des Münsterscher Damm in Wardenburg. Eine 43-jährige Fahrzeugführerin aus Wardenburg befuhr mit ihrem Kleinbus die Beyerstraße in Richtung Münsterscher Damm. Im dortigen Kreuzungsbereich missachtete die 43-Jährige die Vorfahrt einer von rechts kommenden 31-jährigen Fahrzeugführerin aus Großenkneten, welche den Münsterscher Damm befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 31-jährige Fahrzeugführerin schwer verletzt und ist mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

+++

Hude. Am Mittwoch, 30.10.2019, gegen 14:35 Uhr, wollte ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Oldenburg mit einem PKW von der Vielstedter Straße in den Brummelkamp in Hude abbiegen. Ein direkt hinter ihm fahrender 63-jährigen Fahrzeugführer aus Wildeshausen beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt den abbiegenden 39-Jährigen zu überholen. Es kam zu einem Zusammenstoß beider PKW. Der 39-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

