Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei: Pkw-Brand auf der BAB 28 +++ Pkw-Brand auf der BAB 1

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am Mittwoch, den 30.10.2019, gegen 12:45 Uhr, kam es in Delmenhorst, auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Adelheide und Deichhorst in Fahrtrichtung Oldenburg, zu einem Pkw Brand. Der 54-Jähriger Fahrzeugführer aus Hude stellte während der Fahrt an seinem Firmenwagen eine vom Motorraum ausgehende Rauchentwicklung fest. Er konnte noch auf dem Seitenstreifen anhalten, bevor der Pkw in Brand geriet. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Delmenhorst stellte nach Abschluss der Löscharbeiten fest, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit aufgrund eines technischen Defekts zu dem Brand gekommen war. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt. Aufgrund des Brandes musste der rechte Fahrstreifen der A 28 bis 13:30 Uhr gesperrt werden. Die Sperrung führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

+++

Ernstek. Am Mittwoch, den 30. Oktober 2019, gegen 19:55 Uhr, kam es auf der A 1, unmittelbar hinter dem Autobahnndreieck Ahlhorner Heide in Fahrtrichtung Osnabrück, zu einem Pkw-Brand. Der 33-jährige Fahrzeugführer aus Bissendorf, Landkreis Osnabrück, erkannte während der Fahrt am Armaturenbrett seines Pkw ein aufleuchtendes Warnsignal und stellte zusätzlich Funkenflug im Bereich des Motorraumes fest. Unmittelbar nachdem er den Pkw auf dem nahegelegenen Rastplatz Garther Feld anhalten konnte, geriet das Fahrzeug in Brand. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Emstek konnte das völlige Ausbrennen nicht verhindern. Da sich der verwendete Löschschaum aufgrund der niedrigen Temperaturen zur Nachtzeit nicht auflöste, wurde der Rastplatz Garther Feld durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen gesperrt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell