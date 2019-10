Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einsatz in Lemwerder - Lürssen-Werft

Delmenhorst (ots)

Am heutigen Morgen, den 31.10.2019, gegen 05:30 Uhr, ist es zu einem größeren Einsatz von Polizei- und Rettungskräften an der Lürssen-Werft in Lemwerder gekommen. Ursprünglich ist von einem Unglücksfall ausgegangen worden, in dem ein Pkw in die Weser gefahren ist.

Der Pkw konnte vollständig geborgen werden. Es ist keine Person zu Schaden gekommen. Die Maßnahmen werden derzeit abgeschlossen.

