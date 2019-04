Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Karitatives Unternehmen

Herford (ots)

(kup) Über den Zeitraum der Osterfeiertage brachen bislang unbekannte Täter in ein karitativ arbeitendes Unternehmen an der Berliner Straße ein. Die Täter zerstörten mehrere Fenster und drangen so in das Innere des Unternehmens ein. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

