Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkplatzunfall mit Flucht - rechte Fahrzeugseite komplett zerkratzt

Löhne (ots)

(kup) Am Dienstag (23.4.), in der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 11:05 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Unfall an der Alten Bünder Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Eine 50-Jährige stellte ihren grünen Fiat 500 auf dem Parkplatz eines Supermarktes ab. Als die Frau aus Kirchlengern kurze Zeit später zurückkam, war die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten mögliche anhaftende Spuren am Unfallfahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

