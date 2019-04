Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vermisste Person - 19-Jähriger aus Vlotho wird gesucht - bitte kreisweit veröffentlichen

Vlotho (ots)

(sls)) Seit gestern Abend (18:45 Uhr) sucht die Polizei den 19-jährigen Felix Leggewie aus Vlotho. Der Felix hat sich von seiner Wohngruppe an der Langen Straße entfernt und ist nicht wieder zurückgekehrt. Er wurde letztmalig gegen 19:00 Uhr am Bahnhof in Vlotho gesehen. Der Felix ist kleinwüchsig (130cm groß) und hat das augenscheinliche Aussehen eines Kindes. Er hat dunkelblondes kurzes Haar und trägt eine dunkle kurze Hose und ein T-Shirt. Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos. Die Polizei bittet nun mit einem Foto die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem Vermissten machen? Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jeder andere Polizeidienststelle erbeten.

