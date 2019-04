Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl- Hochwertiges E-Bike entwendet

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstag (18.4.) wurde an der Hindenburgstraße in Bünde ein hochwertiges Elektrofahrrad entwendet. Das weiße Fahrrad der Marke Gudereit wurde durch die Besitzerin gegen 17:00 Uhr vor dem Lukaskrankenhaus in Bünde im dortigen Fahrradständer abgestellt. Als sie zwei Stunden später wieder damit wegfahren wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Am Fahrrad befand sich ein auffällig grüner Fahrradkorb am Lenker. Der Wert des Fahrrades wird mit 2400 Euro angegeben. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 entgegen.

