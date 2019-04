Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Werkstatt- Kaffeeautomat aufgebrochen

Löhne (ots)

(sls) Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstagabend (18.4.) bis zum Freitagabend (19.4.)in Löhne in der Straße Im Rüsken in eine Schlosserwerkstatt ein. Sie gelangten durch ein Fenster in die Umkleidekabinen. Von dort wurde ein Kaffeeautomat im Treppenhaus aufgebrochen und Hartgeld entwendet. Der Versuch, einen weiteren Automaten zu öffnen, scheiterte. Zeugen, die Hinweise zu Personen und Fahrzeugen geben können die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, werden gebeten, sich bei der Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/8880 zu melden.

