Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Kleinkraftrad- Beteiligter stand unter Alkoholeinfluss

Löhne (ots)

(sls) Am gestrigen Donnerstag (18.4.) kam es zu einem Verkehrsunfall in Löhne, bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades verletzt wurde. Ein 35-jähriger LKW-Fahrer aus der Ukraine befuhr mit seinem LKW den Großen Kamp und beabsichtigte nach links in den Kleikamp abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Führer eines Kleinkraftrades aus Löhne, der mit seiner Simpson auf Großen Kamp in Richtung Unterer Hellweg unterwegs war. Der LKW-Fahrer gab vor Ort an, dass er das Moped nicht gesehen hat, da dieses ohne ausreichende Beleuchtung fuhr. Beim Zusammenstoß stürzte der Simpson-Fahrer zu Boden, verletzte sich schwer und wurde ins Bünder Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Kleinkraftrades unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Sicherstellung des Führerscheins konnte nicht erfolgen, da er nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Das Moped wurde zur weiteren Beweissicherung abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Gesamtschaden von 2300 Euro.

